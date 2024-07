Furgone contromano sulla A4 travolge un taxi: un ferito grave, il conducente fuggito nei campi

Furgone contromano sulla A4 si scontra con un taxi: un ferito grave, il conducente fuggito nei campi

Un grave incidente si è verificato la notte scorsa lungo l'autostrada A4, tra la barriera Ghisolfasud e Rho/Arluno, in direzione Torino. Un furgone che procedeva contromano ha causato una collisione frontale con un taxi e altre tre vetture, provocando un ferito grave. I vigili del fuoco riferiscono che l'incidente ha comportato notevoli disagi alla circolazione, con il traffico che è rimasto bloccato per diverse ore.

Conducente del furgone senza memoria dell'accaduto

Il conducente del furgone è stato trovato nei campi circostanti, in stato di veglia. Sebbene fosse in grado di rispondere alle domande, sembrava non ricordare nulla dell'incidente. Le autorità stanno cercando di chiarire le cause che hanno portato il veicolo a viaggiare contromano, mentre il traffico lungo quel tratto dell'A4 è gradualmente tornato alla normalità.