Furgone travolge 4 pedoni, autista indagato per omicidio stradale. L'ipotesi del malore

Nel tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Boccaccio, nel centro di Milano, un furgone ha investito quattro pedoni, causando la morte di un turista svizzero di 51 anni, e ferendo altre tre persone. L'autista del veicolo, un uomo di 55 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni, mentre le indagini sono in corso per accertare le cause dell'incidente. Nonostante sia risultato leggermente sopra il limite legale di alcol, l'ipotesi di un malore è considerata la più probabile, dato che l'autista ha una storia clinica di epilessia e potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un episodio epilettico. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il furgone di una ditta di manutenzione sbandare improvvisamente e salire sul marciapiede, avvalorando ulteriormente l'ipotesi del malore.

Indagini in corso

Oltre alla vittima deceduta, il furgone ha colpito anche un 21enne tedesco, che è stato ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele, e la sua fidanzata, che ha subito una leggera lesione alla gamba. La quarta persona coinvolta ha riportato solo ferite lievi. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, considerando anche l'ipotesi di un malore come causa principale. Le analisi mediche sull'autista e la revisione delle immagini delle telecamere di sorveglianza sono parte degli accertamenti necessari per determinare la responsabilità dell'accaduto.