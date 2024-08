Furti in casa con chiavi passepartout: due arresti a Milano

A Milano, due uomini di origine georgiana sono stati arrestati per aver usato chiavi passepartout per entrare in appartamenti vuoti. I ladri, di 46 e 28 anni, sono stati fermati nel quartiere Affori mentre uscivano da un appartamento con uno zaino pieno di beni rubati, inclusi denaro e abiti, per un valore totale di circa 2mila euro. Grazie ai vicini, che avevano sentito rumori sospetti mentre il proprietario era in vacanza, i carabinieri sono arrivati in tempo per intercettarli. Oltre agli oggetti rubati, i due avevano con sé 23 mazzi di chiavi passepartout, pronti per ulteriori furti. Gli arrestati, senza precedenti penali, sono stati trattenuti in attesa di processo con rito direttissimo.

Tentato furto in villetta a Inzago

Nella stessa giornata, tre donne sono state arrestate per tentato furto in una villetta a schiera a Inzago, nella provincia di Milano. Anche in questo caso, sono stati i vicini a notare movimenti sospetti e a chiamare le forze dell'ordine dopo aver sentito rumori provenienti dalla casa mentre i proprietari erano assenti. La pattuglia dei carabinieri di Pioltello è arrivata prontamente sul posto, trovando le tre donne all'interno dell'abitazione. Tutte con precedenti penali, le donne sono state arrestate per tentato furto e sono in attesa di giudizio.