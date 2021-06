Furto in casa di Diletta Leotta, a processo la banda di ladri

I componenti della banda di ladri ritenuta responsabile del furto a casa di Diletta Leotta del 6 giugno 2020 sono stati mandati a processo dal pm Francesca Crupi con un decreto di citazione diretta a giudizio. Gli imputati, arrestati dalla squadra mobile di Milano a inizio aprile 2021 con l'accusa di furto in abitazione aggravato, sono Shkelzen Kastrati, 41 anni, Samuel Milenkovic, 26 anni, Luka Rajkovaca, 27 anni, Ramona Meisan, 28 anni, e Cristian Hudorovich, 24 anni.

Da quanto si e' saputo quasi tutti gli imputati, difesi, tra altri, dagli avvocati Simone Briatore, Alessia Clemente, Antonio Buondonno, puntano a patteggiare nel processo che si aprira' il prossimo 29 ottobre davanti alla decima sezione penale del Tribunale. In particolare, il gruppo avrebbe ripulito l'appartamento di Leotta in via Quadrio, zona Porta Nuova, mentre lei era fuori a cena. Due componenti della banda (la donna e Hudorovich) avrebbero svolto in strada la funzione di "palo" rimanendo in contatto telefonico con i gli altri tre complici (Kastrati, Milenkovic e Rajkovaca), i quali si sarebbero introdotti all'interno dell'appartamento, dopo aver forzato una botola posizionata sul pianerottolo dell'ultimo piano che da' accesso al tetto per poi calarsi dal balcone dell'abitazione della presentatrice ed entrare dalla finestra forzandola. Una volta dentro, si sarebbero impossessati di orologi di valore, borse, gioielli e denaro contante per un controvalore di circa 150.000 euro. L'intera sequenza del furto e' stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza esterne allo stabile.

Nel decreto, firmato dal pm Crupi, viene contestato ai soli Kastrati, Milenkovic e a un sesto uomo, Cristian Radosavljevic, anche il furto in appartamento del 12 dicembre 2020 a Eleonora Incardona, influencer ed ex cognata di Leotta.