Furto in gioielleria in corso Buenos Aires a Milano, un arresto

Furto in una gioielleria di corso Buenos Aires a Milano, dove ieri sera poco prima di mezzanotte un 31enne del Ciad ha sfondato la vetrina con un bastone e si è intrufolato all'interno. L'uomo, arrestato poco dopo dalla polizia per furto aggravato, si era impossessato di diversi orologi per un totale di 5.800 euro. La merce è stata recuperata dagli agenti.