Fusione tra Fs, Trenord e Atm? Fontana a Sala: "Se non vuole un matrimonio..."

Fusione tra Fs, Trenord e Atm? Sala: "Prematuro parlarne"

Fusione tra Fs, Trenord ed Atm: la suggestione è stata rilanciata dal ministro Matteo Salvini qualche giorno fa. Ma trova il sindaco di Milano Beppe Sala piuttosto tiepido: "Prematuro parlarne", ha dichiarato. Anche in risposta alla apparente apertura concessa dall'assessore ai trasporti di Regione Lombardia Franco Lucente. Secondo Sala "la Regione Lombardia deve prima concentrarsi sul rapporto che ha con Ferrovie dello Stato", poi "è chiaro che in senso generale un sistema più integrato per i milanesi, ma soprattutto per coloro che da fuori Milano entrano in città, ha senso". Quale sistema, è ancora da definire.

Fontana: "Se per il sindaco non è un'opportunità, avanti così"

Il governatore Attilio Fontana ha replicato: "Del mio rapporto con Fs non si deve preoccupare il sindaco Sala perché lo gestisco io e non ho nessuna intenzione di sposare chi non vuole sposarsi, ho semplicemente detto che sarebbe un'opportunità. Se per il sindaco Sala non è un'opportunità la lasciamo perdere e siamo felici ciascuno a casa propria",