G20, l'appello di Sala e Raggi: "La ripresa sia green, giusta e locale"

"Nell'anno della COP26, e' necessario che il piu' grande investimento pubblico dai tempi del Piano Marshall sia utilizzato in modo lungimirante e strategico, cosi' non solo da ridurre drasticamente le emissioni di gas serra, ma anche creare posti di lavoro sostenibili e migliorare la resilienza e l'equita'". Lo scrivono la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una dichiarazione congiunta per chiedere al G20, che si riunira' ad ottobre nella Capitale, di promuovere una ripresa post Covid-19 che sia "verde, giusta e locale".

Il testo prosegue sottolineando che "i sindaci dei Paesi del G20 sono stati in prima linea nella risposta sia al Covid-19 sia alle crisi climatiche attraverso la fornitura di servizi pubblici e hanno sviluppato un programma ambizioso per ridurre le emissioni di gas serra, supportare posti di lavoro, aumentare la resilienza e migliorare il benessere di tutti i nostri cittadini". Per tutti questi motivi i due primi cittadini domandano al G20 di "essere ambizioso e risoluto".