Gaggiano, ex candidato sindaco soccorre donna caduta nel Naviglio

Come riportato da MiaNews, Enrico Baj, ex candidato sindaco a Gaggiano e oggi consigliere comunale di minoranza, è stato protagonista nella mattinata di oggi, del salvataggio di una donna finita nel Naviglio. Baj ha notato, mentre passeggiava con il cane lungo l'Alzaia del Naviglio, una donna che rischiava di annegare: è riuscito ad afferarla per un braccio mentre arrivavano i soccorsi che hanno poi tratto in salvo la donna.