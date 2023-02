Galeasso (lista Fontana): autonomia e crescita per il futuro dei lombardi

Graziella Galeasso, imprenditrice, corre per essere eletta in Regione Lombardia nella lista Fontana Presidente, a Milano. “La Lombardia è la locomotiva del paese e la sua economia è tornata a correre dopo il brusco stop della pandemia. Siamo la prima regione italiana per pil e propensione all’innovazione. Il Pnrr ha destinato alla nostra regione oltre 7 miliardi per un totale di 12.500 progetti”.

Autonomia, Galeasso: “Ci servirà per fare di più costando di meno al cittadino lombardo"

“Prima di tutto dobbiamo mettere a frutto questi progetti e fare sì che, parallelamente allo sviluppo economico, ci sia un lavoro dignitoso e ben remunerato per tutti. Sono convinta - spiega Galeasso - che con la determinazione del Presidente Fontana sarà più facile mantenere il primato lombardo tra le regioni italiane e nel contesto europeo”. Altro capitolo importante è quello dell’autonomia per Galeasso “Ci servirà per fare di più costando di meno al cittadino lombardo. Non si tratta di chiedere più soldi al Governo ma, all’opposto, di chiedere che i nostri soldi restino nella nostra regione per poterli usare come meglio crediamo. Si tratta di un concetto molto semplice anche nella vita: chi di noi vuole che siano gli altri a occuparsi delle cose che ci stanno a cuore? I lombardi chiedono questo”.