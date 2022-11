Gallera ad Affaritaliani.it Milano: "Moratti? I vaccini li ha fatti Bertolaso"

Giulio Gallera si leva un sassolino dalle scarpe con Affaritaliani.it Milano. L'uomo che lasciò il posto a Letizia Moratti era lui. Assessore al Welfare, conosciutissimo durante la pandemia. Contestato, sicuramente. Ma comunque in prima linea. "Non voglio attaccare nessuno. Certo che le dichiarazioni di Letizia Moratti mi stupiscono", spiega.

Dice che l'amministrazione non rispetta più l'interesse dei cittadini lombardi.

Moratti ha sempre lavorato con assoluta libertà sia con il consiglio che all'interno della giunta. Mai una sua delibera è stata bloccata o contestata o impedita. In che cosa l'avremmo ostacolata? Tra l'altro vorrei dire che ho passato il testimone a lei in un momento assai diverso da quello peggiore. Quando è arrivata lei i vaccini c'erano.

Lei però ha preso il suo posto proprio per critiche alla campagna vaccinale...

Ma smettiamola. Abbiamo organizzato una campagna vaccinale perfetta. Ha funzionato in modo perfetto. Ha iniziato il 4 di gennaio e ha rispettato tutti i termini. Questa cosa che ha fatto lei la vaccinazione è una balla.

Però lei se la intesta.

La campagna vaccinale ha funzionato grazie a Guido Bertolaso che ha studiato la campagna vaccinale di massa. Bertolaso, vorrei sottolinearlo, è la persona che io ho chiamato a fare l'Ospedale in Fiera. Lui è l'uomo giusto, è una scelta giustissima e azzeccata. Moratti ha continuato il mio operato, con molte più risorse rispetto al PNRR. Oggi criticare il lavoro fatto da lei è bizzarro.

Come giudica il fatto che potrebbe candidarsi con il Terzo Polo?

Altra cosa bizzarra. Però può essere: le dichiarazioni mi sembrano chiare. Moratti ha avuto un ruolo pubblico sempre nel perimetro del centrodestra, da ministro a presidente Rai ad assessore, a sindaco. Questo vuol dire che i suoi valori sono del centrodestra. Troverei curioso che voglia fare una corsa con figure che vengono da sinistra. Però tutto è possibile.

fabio.massa@affaritaliani.it