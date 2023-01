Gallera: “Calenda parla come Majorino. Altro che liberale, è un demagogo”

"Che tristezza vedere Calenda parlare come Majorino per slogan vuoti. Dice di essere un liberale, di ispirarsi al principio liberale 'conoscere per deliberare' ed invece dimostra di essere un banale demagogo": è la replica dell'ex assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, candidato alle regionali nelle liste di Forza Italia, alle parole del segretario di Azione Carlo Calenda.

Gallera: "Nel 2020 abbiamo combattuto al meglio delle nostre capacità"

"La Lombardia nel febbraio 2020 è stata travolta da un vero e proprio tsunami - aggiunge Gallera - abbiamo combattuto a mani nude perché il governo, che doveva fornirci i protocolli di cura, le mascherine, i tamponi, i reagenti e i respiratori, non l'ha fatto o l'ha fatto con grande ritardo". Motivo per cui "abbiamo combattuto al meglio delle nostre capacità" ed i dati elaborati dall'Istat e dall'Istituto Superiore della Sanità "dimostrano che la Lombardia ha saputo curare i propri pazienti meglio di altre Regioni italiane". Nel corso della prima ondata, in tutta Italia "un milione e mezzo di persone hanno avuto il Covid. La metà - ricorda Gallera - ben 742mila, nella sola Lombardia. In Italia il tasso di letalità è stato del 2.36. La Regione con il tasso di letalità più alto è l'Emilia Romagna con il 3.45, seguita dalla Toscana con il 3.37". La Lombardia, invece, "con il più alto numero di persone infettate di tutta Italia - conclude l'azzurro - si colloca sotto la media nazionale con il 2,28. I dati scientifici parlano chiaro, Calenda no".