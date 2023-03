Gallera e De Chirico: "Si a nuovo stadio ma no a La Maura"

"Siamo da sempre per un deciso e convinto sì alla realizzazione di un nuovo stadio a Milano, ma non sull'area della "Maura", del tutto inadeguata. Stop ai tentennamenti del sindaco Sala, si torni al progetto originale di Inter e Milan oppure all'area di Porto di Mare". Lo affermano in una nota congiunta il Consigliere Regionale di Forza Italia Giulio Gallera e il capogruppo "azzurro" a Palazzo Marino Alessandro De Chirico commentando le ultime notizie in base alle quali l'AC Milan opterebbe per la realizzazione del nuovo impianto sportivo sull'area della "Maura".

Gallera e De Chirico: "Il sindaco Sala e la sua Amministrazione non hanno saputo assumere alcuna decisione"

"I due club avevano presentato i loro progetti nel mese di luglio del 2019 - aggiungono Gallera e De Chirico -. Soluzioni innovative, che prevedevano l'abbattimento dello stadio "Meazza" e la realizzazione di una struttura moderna, funzionale, nell'ambito di un piano operativo che avrebbe previsto la riqualificazione dell'area di San Siro con indiscussi benefici per il popoloso quartiere milanese in termini di servizi e lotta al degrado, e per le casse del Comune". "Da allora - proseguono i due esponenti di Forza Italia - il sindaco Sala e la sua Amministrazione non hanno saputo assumere alcuna decisione, a causa delle posizioni divergenti più volte espresse dai partiti che compongono l'attuale maggioranza. Ne consegue una lacerante situazione di ambiguità, con i due club convinti e costretti a costruire due stadi in aree diverse.