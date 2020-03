Gallera: in Lombardia contagio si è stabilizzato. Lunedì 12-24 posti in Fiera

Il picco dell'epidemia di coronavirus? "In Lombardia siamo un pochino piu' avanti, i dati dicono che ci siamo stabilizzati, il grafico non sale piu' ma si e' fermato. L'Italia fortunatamente e' indietro di un paio di settimane, penso che attorno alla meta' di aprile si dovrebbe vedere la curva scendere". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, collegato con Mattino 5. "Stiamo a casa, e' il momento piu' delicato, rischiamo per un niente di vanificare sforzi", ha aggiunto l'assessore. Quanto ai dati, Gallera sottolinea che "sicuramente le notizie sono confortanti, la speranza non dovevamo perderla prima e dobbiamo confermarci oggi nell'essere orgogliosi dell'atteggiamento serio avuto dagli italiani. Quindi bravi a tutti, adesso pero' e' il momento di insistere ancora di piu'" perche' c'e' "il tema degli ultimi km, dove pensi di essere arrivato e magari psicologicamente allenti, ma dobbiamo tenere duro. Andiamo bene, stiamo avendo risultati su tutti punti di vista".

L'ospedale alla Fiera di Milano "e' pronto" e lunedi' "dovrebbero aprire tra i 12 e i 24 posti", ha detto l'assessore Gallera, collegato con Mattino 5. A chi gli chiedeva se la struttura avesse una capacita' di 350 posti, Gallera ha risposto: "Potenzialmente si', ora vediamo di cosa avremo bisogno. Abbiamo acquistato ventilatori per 350 posti, il tema e' quella del reclutamento e formazione del personale". L'ospedale realizzato alla Fiera di Milano per far fronte all'emergenza Coronavirus "e' al servizio del Paese, se dovesse succedere che in altre Regioni non hanno posti letto di terapia intensiva, e' a loro disposizione. E' a disposizione dell'Europa, vedete cosa succede in Spagna, in Inghilterra, dove il tema e' stato piu' sottovalutato e il virus si sta diffondendo con una grande forza", ha aggiunto Giulio Gallera. "E qualcuno dice - continua Gallera - che a ottobre ci potrebbe essere una nuova ondata" di epidemia "quindi noi ci faremo trovare pronti con quello che abbiamo organizzato oggi, sperando che tutto questo non avvenga", ha aggiunto. Inoltre la struttura "rimarra' a disposizione della Lombardia, ricordo che noi abbiamo 82 nostri concittadini ricoverati in altre Regioni e 20 sono in Germania. L'ospedale servira' per nuovi bisogni e poi eventualmente quando si ridurranno per riportare coloro che sono andati all'estero e nella altre Regioni".