Gallera: "Io sindaco di Milano? Qualcuno ha voluto tirarmi una trappola..."

Gallera: "Io sindaco a Milano? Qualcuno ha voluto tirarmi una trappola..."

L'assessore al Welfare Giulio Gallera torna sulla sua possibile candidatura a sindaco di Milano: "Io non ho mai pensato a nulla. Qualcuno che mi ha voluto tirare in una trappola". Queste le sue parole intervenendo a 'Salute Direzione Nord - I discorsi del coraggio', questo pomeriggio al Palazzo delle Stelline di Milano, rispondendo a chi gli chiedeva di una possibile candidatura a sindaco del capoluogo Lombardo, cosa che era emersa, scatenando alcune polemiche, nelle prime settimane dell'emergenza sanitaria. "Io sono milanese - ha aggiunto - e ho fatto il consigliere comunale e l'assessore a Milano. Oggi ricopro un altro ruolo pesante e faticoso e ho il dovere di portarlo avanti finche' avro' la fiducia della Giunta, del presidente Fontana e del Consiglio regionale, che con atti formali ha sempre respinto qualunque soluzione alternativa, compresa la mozione di sfiducia. Devo andare avanti a pensare alla salute dei miei concittadini. Non penso assolutamente ad altro".

Gallera ha parlato anche delle polemiche di questi mesi sulla gestione lombarda dell'emergenza Coronavirus: "Chi fa polemica politica usando termini come 'assassini' si qualifica da solo. Usare termini in questo modo lo trovo gravissimo, pur in un Paese giustamente democratico in cui ognuno deve essere libero di esprimere le proprie opinioni". "Qui ci sono delle persone che hanno salvato delle vite con le azioni che abbiamo compiuto - ha osservato Gallera - se i medici e le infermiere hanno fatto azioni straordinarie all'interno degli ospedali è perché qualcuno ha anche creato le condizioni, modificando i reparti, chiudendo gli ambulatori affinché gli infermieri andassero nei reparti, ampliando le terapie intensive. Siam passati da mille posti letto di pneumologia a 12mila. Se non avessimo fatto queste regole oggi non avremmo salvato molte persone". Quindi ha sottolineato. "Con grande umiltà e serenità lo dico. Poi con calma valuteremo cosa si poteva far meglio. In pochi minuti ho dovuto prendere decisioni con la scienza che diceva tutto e il contrario di tutto, non dimentichiamocelo. Con un mondo che non aveva la percezione di quello che stava capitando. Se così non fosse non si capisce come mai ancora oggi negli Usa il numero degli infettati cresca moltissimo". Gallera ha poi rimarcato: "Noi abbiamo fatto del nostro meglio e penso che abbiamo fatto tante cose positive. Oggi, evidentemente, stiamo lavorando sugli elementi di debolezza che ci sono stati. Perché io credo che siamo stati presi alle spalle da qualcosa che nessuno ci aveva raccontato cosa fosse. Stiamo rafforzando quegli elementi per essere pronti nel caso malaugurato di una seconda ondata, per affrontarla in maniera migliore".