Gallera: test a personale scolastico. Medico di base potrà prenotare i tamponi

L'assessore al Welfare Giulio Gallera ha annunciato al TgR Lombardia che "Partira' dall'ultima settimana di agosto una grande campagna di screening di tutti i lavoratori della scuola". In vista della partenza dell'anno scolastico, insegnanti e personale operante nelle scuole saranno sottoposti a screening. Gallera ha inoltre dichiarato che il medico di base in Lombardia avra' la possibilita' di prenotare direttamente il tampone. Per quanto riguarda "i lavoratori in generale nel provvedimento territoriale, piano territoriale, che andiamo ad approvare oggi in Giunta estendiamo al medico competente la possibilita' di prenotare direttamente il tampone e sara' strategica da settembre in poi", ha spiegato l'assessore al Welfare.