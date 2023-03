Galli: "Nella Bergamasca indecisioni. Ma non so di chi"

Parlando della "necessità di interventi pesanti e impopolari" nella Bergamasca "non sono avvenuti". Le indecisioni "indubbiamente ci sono state. Di chi siano state non lo so, però se tanto mi dà tanto". Così Massimo Galli, già professore ordinario di Malattie infettive all'Università degli Studi di Milano, intervistato da Bruno Vespa a '5 minuti', in onda stasera su RaiUno.