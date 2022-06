Galliani: "A Monza ha pagato astensionismo. Berlusconi amareggiato"

A Monza "credo che abbia pagato l'astensionismo, era anche la festa di San Giovanni Battista. I monzesi sono andati via di venerdi'": lo ha detto all'Ansa l'amministratore delegato del Monza Calcio Adriano Galliani commentando la sconfitta del centrodestra al ballottaggio nella città brianzola durante un evento al Palazzo Pirelli di Milano. "Certamente dispiace per Dario Allevi - ha concluso in relazione al sindaco uscente sconfitto - tifoso del Monza e appartenente a Forza Italia".