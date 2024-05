Games Week Cartoomics, i biglietti sono in vendita da oggi

È stato presentato nella mattina di oggi l’evento della Milan Games Week & Cartoomics, organizzato con Fandango Club Creators, che dal 2020 riunisce in una sola manifestazione fan di videogiochi, eSport, gioco da tavolo, fumetti, manga e al mondo dell'animazione, in calendario dal 22 al 24 novembre. I biglietti sono già in vendita da oggi. Attesissimi saranno gli ospiti, da Shinji Mikami, il leggendario autore di Resident Evil, a Neil Newbon, attore inglese noto per aver interpretato il carismatico Astarion in Baldur's Gate 3 fino a Jason Aaron, sceneggiatore noto soprattutto per le opere edite da Marvel Comics.

Games Week è Fiera Milano

Fiera Milano ha messo a disposizione 4 padiglioni nel quartiere espositivo di Rho, per un totale di 78.000 mq di intrattenimento. La mappa sarà infatti declinata in distretti a tema, dall'area Studios che ospiterà il meglio dell'entertainment tra le principali community di costuming e impersonator, all'Electric Town, lo spazio dedicato al mondo e alla cultura orientali, tra manga, anime, videogame, food e gadget e una Gaming Zone con centinaia di console per il free play. Quindi spazi destinati a show, talk e panel, distribuiti su 6 differenti palchi.

Il Fantasticon Film Fest

Nuovo sarà invece il format pensato per la seconda edizione di Fantasticon Film Fest, dedicato al cinema di genere, serie del fantastico e animazione. Inoltre in collaborazione con Business International, la knowledge unit Fiera Milano, saranno realizzati contenuti ad hoc per un pubblico b2b. Il visual ufficiale, avente come protagoniste due artiste immerse nel processo creativo, è stato affidato all’illustratore e copertinista Simone Di Meo. "La prima, intenta a creare e immaginare nuovi mondi e universi utilizzando una tavoletta grafica, attraverso la condivisione e la sinergia con l'altra artista, è in grado di trovare nuovi spunti creativi e stimoli provenienti da tutte le forme di espressione - ha spiegato il torinese -. Grazie ai processi creativi, che permettono di rielaborare e trasformare tutto ciò che si ama in qualcosa di nuovo viene dimostrata la forza e l'unicità dell'intelletto umano".