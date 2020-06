Garlasco: Alberto Stasi deposita un'istanza per rivedere la sentenza

Omicidio di Chiara Poggi: Alberto Stasi deposita un'istanza per rivedere la sentenza

Secondo quanto affermato dall'avvocato Laura Panciroli "E' stata depositata una articolata richiesta di Revisione della sentenza che ha condannato a 16 anni di reclusione Alberto Stasi per la tragica morte di Chiara Poggi". La legale è stata nominata a dicembre "per una completa rilettura della complessa vicenda processuale, finalizzata alla sua revisione" in merito all'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco (PV) il 13 agosto del 2007. Per l'omicidio fu condannato Alberto Stasi, allora fidanzato della Poggi.

"Sono stati individuati e sottoposti al vaglio della competente Corte di Appello di Brescia - precisa l'avvocato Panciroli - elementi nuovi, mai valutati prima, in grado di escludere, una volta per tutte, la sua responsabilita'". "Le circostanze - prosegue - su cui era basata la sua condanna (le stesse, peraltro, sulle quali era stato prima, ripetutamente, assolto) sono ora decisamente smentite. Si e' sempre dichiarato innocente e in molti hanno creduto che la verita' andasse cercata altrove. Ora ci sono elementi anche per proseguire le indagini".