Gdf Como,in 1 anno sequestrata valuta per 1,5 mln e 500 kg droga

Indumenti, scatole di biscotti per bambini e buste della spesa sono solo alcuni dei metodi utilizzati dai viaggiatori per eludere i controlli in materia di circolazione transfrontaliera di valuta; oltre 500 le violazioni accertate nel 2023 dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo Ponte Chiasso presso i valichi di confine con la limitrofa Confederazione Elvetica. In un caso il fiuto del cane ha permesso di smascherare un viaggiatore che portava, sotto la biancheria intima, oltre 100.000 euro in contanti; all'atto del controllo, nonostante l'elevato quantitativo di banconote trasportate il fermato appariva per nulla turbato e addirittura incredulo di quanto rinvenuto. Questa e' soltanto l'ultima di una serie di operazioni, che hanno permesso, nel corso dell'anno appena trascorso, di intercettare, complessivamente, circa 15.000.000 di euro, sequestrandone oltre 1.500.000 in violazione dell'obbligo di dichiarare somme di denaro contante pari o superiori ai 10.000 euro.

Le modalita' di occultamento piu' bizzarre e fantasiose non hanno riguardato solo la valuta ma anche le sostanze stupefacenti. Tra i tanti viaggiatori un soggetto di etnia cinese che trasportava, tra scatole di cartone contenenti abbigliamento, oltre 5 chili di sostanze stupefacenti. O quella di una donna che occultava in auto alcune buste contenenti circa 55 kg di ecstasy. A testimonianza di un fenomeno degno sempre della massima attenzione l'attivita' di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, nel corso del 2023, ha permesso di arrestare complessivamente 9 soggetti, denunciarne a piede libero 21 e segnalare ai competenti Uffici Territoriali di Governo 130 assuntori di droghe di vario genere