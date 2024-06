GdF Milano: cambio al vertice, Fiducia subentra a Mazzotta

Il prossimo 21 luglio il generale Francesco Mazzotta lascera' il comando provinciale della Guardia di finanza di Milano, dopo tre anni nell'incarico, per ricoprire, a Perugia, quello di comandante regionale dell'Umbria. Al suo posto arriva il generale Andrea Fiducia, proveniente da Genova, dove rivestiva l'incarico di comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria. La cerimonia di avvicendamento si e' svolta nella caserma "Malgeri" alla presenza del comandante regionale Lombardia, generale di divisione Giuseppe Arbore. Nel suo intervento il generale Mazzotta ha sottolineato "l'intensita' sul piano operativo del triennio trascorso", che ha visto tutti i reparti del provinciale "impegnati nel consolidare il posizionamento del corpo quale forte baluardo posto a presidio della sicurezza economico-finanziaria di un territorio che, per eccellenza, rappresenta il motore economico del paese". Il generale Arbore ha ringraziato Mazzotta per l'azione svolta alla guida di uno dei comandi provinciali piu' complessi della Guardia di finanza e per i brillanti risultati di servizio raggiunti. Nel salutare il comandante uscente, il generale Arbore ha formulato infine gli auguri di buon lavoro a Fiducia, sottolineando, a sua volta, l'importanza strategica della provincia di Milano e la grande responsabilita', quindi, dell'incarico assunto.