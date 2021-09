Gelmini: comunali? Milanesi sono moderati. FI punto di riferimento per imprese

Mariastella Gelmini, ministro per gli affari regionali e le autonomie del Governo Draghi, a margine dell'evento "I discorsi del Coraggio" di Direzione Nord, è interventua in merito alle imminenti elezioni amministrative del 3-4 ottobre a Milano e in un'intervista esclusiva ad Affaritaliani ha sottolineato quanto Forza Italia sia pronta a fornire tutto il sostegno possibile ai candidati e a essere il punto di riferimento per il mondo delle imprese.

La partita delle amministrative è decisiva, come intende giocarla il suo partito, Forza Italia?

Partiamo da Milano e dal ruolo che gioca nel rilancio economico dell’intero paese. Dopo i due anni – o poco meno – di crisi pandemica occorre dare certezza agli operatori e al mondo economico. Da qui anche la scelta del governo di insistere sulla campagna vaccinale e il green pass. A Milano uno degli appuntamenti chiave è già fissato e va utilizzato al meglio, si tratta delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, importanti anche per il sistema delle infrastrutture lombarde e per ribadire il ruolo attrattivo della città che, in questi giorni ha dimostrato col Supersalone del mobile di saper reagire alla pandemia. D’altra parte la formula vincente è tenere assieme pubblico e privato, solo così la città cresce. L’altro obiettivo da raggiungere è portare a Milano una delle sedi del il Tribunale europeo dei brevetti. E qui anche il governo farà la sua parte, perché dopo aver perso la partita dell’Ema la città merita di tornare al centro del sistema innovazione-ricerca d’Europa. Senza dimenticare che è il lavoro, soprattutto dei giovani, a muovere la città.

I milanesi però non vivono di sole Olimpiadi e grandi eventi, che risposte può dare il vostro candidato?

Luca Bernardo è una personalità di rilievo e, grazie anche al lavoro fatto come direttore del Dipartimento di pediatria del Fatebenefratelli, può dare un contributo straordinario alla vita della città e dei milanesi. Conosce i problemi dei più giovani e delle famiglie e saprà costruire un nuovo sistema di welfare per la città. Detto questo Milano ha due grandi problemi irrisolti. Le periferie, innanzitutto, delle quali l’amministrazione uscente si è accorta solo in campagna elettorale. Occorre un progetto forte per risanarle e per portare nei quartieri attività, lavoro e funzioni importanti. Non va dimenticato che la pandemia ha creato nuove povertà e il comune ha il dovere di intervenire. E poi c’è il problema irrisolto della mobilità. Se la transizione a veicoli meno inquinanti è favorita sia dal governo che dalla Regione, con incentivi mirati, non possono più essere penalizzati gli automobilisti e il mondo della logistica. Occorre un piano straordinario che consenta a chi lavora col proprio veicolo di raggiungere la città, e chi distribuisce le merci deve poter operare senza l’incubo delle multe. Milano è la città del terziario e del commercio, non va dimenticato.

A Milano la contesa elettorale nel centrodestra sembra essere appannaggio della Lega e di Fratelli d’Italia, Forza Italia è ai margini?

Assolutamente no: gli elettori milanesi sono moderati. La sfida è rimobilitarli e portarli a votare Forza Italia che, anche grazie al presidente Silvio Berlusconi, non ha mai smesso di essere il punto di riferimento delle forze produttive e delle sensibilità politiche più autenticamente ambrosiane: il mondo cattolico, l’area liberal-socialista. In questa occasione poi abbiamo una lista competitiva, composta da donne e uomini con una forte esperienza amministrativa e un radicamento vero nella società milanese, da Fabrizio De Pasquale a Silvia Soresina, da Gianluca Comazzi a Marco Bestetti e Alessandro De Chirico. Persone di qualità che hanno scelto di metterci la faccia e che meritano tutte, indistintamente, il sostegno del partito.