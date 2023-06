Gelmini (Azione) ricorda Berlusconi: "Grande innovatore, lascia un vuoto"

Gelmini (Azione) ricorda Berlusconi: "Grande innovatore, lascia un grande vuoto"

"Il presidente Silvio Berlusconi è stato un protagonista di primo piano della vita di questo Paese, un grande innovatore in qualsiasi campo si sia applicato. Dall'impresa allo sport, dalla comunicazione alla politica: in ogni impegno che ha assunto, ha lasciato il segno della sua leadership, frutto di una personalità fuori dal comune e di un naturale carisma. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel Paese. Ora che la sua figura è stata consegnata alla storia, saranno riconosciuti interamente i suoi meriti e quell'amore che nutriva per il nostro Paese, che lo ha portato a diventare a tutto tondo un uomo delle Istituzioni. Anche chi, come me, ha avuto motivi di contrasto politico e ha fatto scelte diverse, non può che ricordarne le qualità umane e politiche. Alla famiglia e a tutta la comunità politica di Forza Italia, vanno le più sincere condoglianze. Così Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione ricorda Silvio Berlusconi.