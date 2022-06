Gemelli Diversi, Thema e Strano ritornano con "Vero"

Li avevano dati per dispersi, secondo alcuni si sarebbero sciolti. Invece i Gemelli Diversi non si sono mai fermati. Hanno continuato a suonare dal vivo anche se l'ultimo album è datato 2016. E le loro hit, da Mary a Fotoricordo, continuano a colpire un pubblico eterogeneo.

La scorsa settimana i milanesi Thema e Strano sono tornati con un nuovo singolo: "Vero" mette al centro le emozioni contrastanti di una relazione in cui il protagonista maschile rivive un mix di amore e odio, sfogliando l'album dei ricordi di quell'ultima estate in coppia trascorsa a Varadero, nell'isola di Cuba. Un nuovo brano che riporta la band sul mercato discografico e nelle radio. Da dove, in realtà, non sono mai spariti.

Gemelli Diversi, una carriera ventennale tra rap e pop

Ma Thema, aka Emanuele Busnaghi, milanese che vive a Linate, preferisce non parlare di un ritorno. Racconta ad Affariitaliani.it Milano: "Chi ci segue sui social, sa che abbiamo fatto una media di cinquanta date live. Abbiamo girato per festival, club, discoteche". E in questi luoghi scoprono che i loro successi sono rimasti attualissimi: "Quando andiamo nelle discoteche, chiediamo sempre al nostro manager che tipo di target ci sarà ad ascoltarci. Eppure, anche quando il pubblico ha tra i 18 e i 20 anni, conosce le nostre hit e evergreen".

Come Mary, singolo uscito nel 2003, estratto del terzo album "Fuego", il racconto struggente di una storia di abuso familiare che - racconta Thema -"ai tempi ebbe riscontri importanti. Ancora oggi aiuta le ragazze a denunciare le situazioni di violenza che vivono".

Thema: "Gli anni d'oro della Milano by Night. Ma oggi la città è ancora più bella"

Sembravano dimenticate nell'archivio dei ricordi, invece le hit dei Gemelli sono intramontabili. "Così - prosegue Thema - abbiamo deciso di tornare a fare musica e a pubblicare un nuovo singolo. Che contiene suoni dance, infatti abbiamo anche firmato un featuring con Il Pagante". Milano resta il fulcro della loro produzione e vita artistica. "Noi abbiamo vissuto gli anni d'oro della Milano by Night, quella animata da locali come l'Old Fashion o L'Hollywood. Milano, nel frattempo, è diventata ancora più bella: sembra una delle capitali europee, molto vivibili". Ma c'è una cosa che manca al capoluogo milanese - secondo Emanuele: "E' il mare", dice sorridendo.

Tornando indietro nel passato, i Gemelli hanno vissuto l'epoca d'oro del rap anni '90 che ha coinvolto anche J-Ax: "Noi - racconta Thema - siamo testimoni della golden age del rap internazionale, caratterizzato da uno storytelling preciso. Ogni rapper aveva il proprio stile, le proprie metriche: potevi subito identificare l'artista. Oggi, invece, ci sono troppe produzioni ma va bene così: largo ai giovani. Mi sento però di dare loro un consiglio: distinguetevi!".

"Quando abbiamo rifatto i Pooh, molti nella scena rap ci guardarono male"

Loro, ai tempi, si sono distaccati dall'etichetta rap aprendosi al pop: "Quando abbiamo rifatto un brano dei Pooh, in molti, della scena rap, ci hanno guardati male". Sono cambiati loro, è mutato il mondo del rap così come il modo di ascoltare musica. Quello dell'album è ormai un concetto antiquato. Le nuove generazioni consumano singoli sulle piattaforme. "Prima l'ascoltatore comprava il cd, leggeva i titoli, dedicava tempo alla fruizione. Ora non c'è il tempo. E' tutto usa e getta: un discorso che supera la dimensione musicale. Vale per la moda, gli smarthphone, per il calcio: un giorno un calciatore è un eroe, l'indomani diventa una "pippa".

L'ascolto tramite smartphone ha avuto un impatto decisivo: "Con l'avvento degli smartphone, ci sono più distrazioni rispetto ai tempi in cui si ascoltava un disco per intero". E così per gli artisti l'unica fonte di introito deriva dai live: "Il 90% dei guadagni arriva dai concerti. Nessuno investe sui dischi. Fortunatamente noi quest'anno abbiamo cinquanta date, sparse in tutta Italia".

Occasioni per cantare canzoni "evergreen" che conquistano anche la generazione TikTok. E' accaduto anche per la festa promozione del Monza dove i Gemelli si sono esibiti accanto ad altri gruppi. "Prima di andare via, la fidanzata di Silvio Berlusconi ci ha chiamato per conoscerci. Lui si è presentato con quest'aura iconica: nonostante le idee politiche o calcistiche, è un'icona di questi tempi". Thema si è emozionato durante la foto e ha dichiarato a Berlusconi di essere juventino. L'ex premier gli ha risposto: "Anche io ho tanti difetti". Un po' come Thema e Grido. Gemelli, ma diversi.