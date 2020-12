Genovese: un'altra ragazza lo denuncia per stupro a Ibiza

Ha formalizzato la sua denuncia anche una seconda ragazza, che sarebbe stata stuprata da Alberto Genovese, imprenditore arrestato il 6 novembre per aver violentato e seviziato una 18enne al termine di una festa a base di sesso e droga a casa sua. Da quanto appreso, la giovane, ha confermato le dichiarazioni rese agli uomini della quarta sezione della Squadra Mobile di Milano, in sede di testimonianza durante l'indagine che ha portato al fermo. E cioe' di essere stata resa incosciente con una potente droga e quindi stuprata; infine di essersi svegliata e di essersi resa conto di aver subito un rapporto sessuale. Gli episodi risalgono al luglio di quest'anno, quando la ragazza era stata invitata sempre da Genovese nell'isola spagnola per una vacanza e una serie di feste dello stesso tenore di quelle sulla 'Terrazza Sentimento'. Gli amici di lui (fra cui Leali), consapevoli dell'episodio, le avrebbero poi detto che erano al corrente del fatto che Genovese spesso "esagerava", ma che non potevano fare niente.

La seconda ragazza e' stata ascoltata dalle pm Rosaria Stagnaro e Maria Letizia Mannella una settimana fa in sede di audizione e ha quindi deciso dopo qualche giorno di formalizzare la denuncia. I fatti, che si sono svolti all'estero, andranno ora accertati dagli investigatori. Anche se per gli stessi episodi si procedeva d'ufficio in quanto la violenza perpetrata sotto l'effetto di droghe fatte assumere alla vittima non richiede una querela di parte. Ora sono ufficialmente due le violenze sessuali per cui Genovese risulta indagato e si trova in carcere.