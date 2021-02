Genovese chiede di andare ai domiciliari per curare la tossicodipendenza

Ha chiesto di essere scarcerato e di andare ai domiciliari in una struttura terapeutica per curare la sua tossicodipendenza Alberto Genovese, l'imprenditore che e' in carcere a San Vittore dal 6 novembre scorso dopo l'arresto per violenza sessuale, lesioni, sequestro di persona e droga. Il 43enne, il 10 ottobre scorso - secondo la ricostruzione della squadra Mobile - ha violentato e seviziato per 20 ore una 18enne nel suo appartamento vista Duomo, chiamato 'Terrazza Sentimento', dopo un festino a base di alcol e droga. Gia' nell'interrogatorio di garanzia il 'mago delle startup' aveva parlato della sua tossicodipendenza, dicendo di non riuscire a controllarsi e di 'non capire cosa e' legale e cosa no', quando e' sotto l'effetto di stupefacenti. Ora tocca al gip Tommaso Perna decidere sulla misura cautelare.

Secondo quanto appreso, l'imprenditore ha chiesto di essere messo ai domiciliari in una struttura comasca, 'Le Betulle', specializzata nella cura della tossicodipendenza. Scontato il parere negativo della procura di Milano - con le pm Rosaria Stagnaro e Maria Letizia Mannella (aggiunta) - che e' chiamata a esprimersi entro domani sulla richiesta inoltrata al gip dalla difesa dell'imprenditore. Gli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari, nei giorni scorsi, avevano anche chiesto una perizia sugli audio delle telecamere a circuito chiuso del mega appartamento di Genovese, per verificare se le registrazioni potessero contenere il consenso della vittima al rapporto sessuale con lui. Su questo aspetto la Procura ha gia' dato parere negativo, poiche' le tracce disturbate, soprattutto delle altre stanze, oltre a quella padronale dove e' avvenuta la violenza, potrebbero prestarsi a interpretazioni. Ora il gip Perna dovra' decidere su entrambe le richieste della difesa.