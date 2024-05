Genovese, chiesti tre anni e quattro mesi per altri due stupri

La procura di Milano ha chiesto di condannare in continuazione a 3 anni, 4 mesi e 20 giorni per Alberto Genovese, imputato nel filone bis per altri presunti episodi di violenza sessuale, di pedopornografia e di intralcio alla giustizia. L'ex imprenditore del web, presente in aula, sta gia' scontando nel carcere di Bollate una condanna definitiva a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per cessione di droga e altri due episodi di violenza sessuale nei confronti di altrettante giovani ragazze. La requisitoria dei pm Paolo Filippini e Rosaria Stagnaro e' stata preceduta dall'esame di uno dei co-imputati di Genovese, l'ex amico e braccio destro Daniele Leali, a giudizio solo per le accuse di cessione di stupefacenti e concorso nel presunto tentativo di pagare la prima vittima di Genovese per farla ritrattare. Per lui la richiesta di pena e' di 5 anni. Tre anni invece quella per l'ex fidanzata Sarah Borruso, gia' condanna a 2 anni e 5 mesi (non ancora definitiva) nel primo processo.

I pm parlano di più "ipotesi di violenza sessuale"

I pm Stagnaro, Filippini e l’aggiunta Letizia Mannella (indagini di Squadra Mobile), hanno contestato più "ipotesi di violenza sessuale". Tra il marzo 2019 e il novembre 2020, Genovese avrebbe stuprato una modella 22enne con la collaborazione dell'ex fidanzata Sarah Borruso, anche lei imputata in abbreviato. Sempre insieme, i due avrebbero tentato di abusare anche di una 28enne (febbraio 2020). Per la Procura, Genovese, ha sempre agito quando le donne, essendo state drogate, erano “in stato di semi incoscienza”. C’è poi un’altra accusa, quella di intralcio alla giustizia, da Genovese e Leali contestata: riguarda il tentativo precedente l’arresto di Genovese di comprare la ritrattazione della modella 18enne, la prima tra quelle abusate, in cambio di poche migliaia di euro, sulle 20 ore di violenze che era stata costretta a subire il mese prima. L’accusa di detenzione di materiale pedopornografico, sempre per Genovese, è invece provata dalla cartella "La Bibbia 3.0" trovata dalla Polizia postale e contenente immagini di minori.