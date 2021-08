Genovese, il legale: "Vuole uscire dalla droga, sta bene"

Alberto Genovese "sta bene, ha gia' iniziato ad affrontare il percorso di uscita dalla droga". Lo afferma in un'intervista a Telelombardia il suo legale, Luigi Isolabella. L'imprenditore era stato arrestato lo scorso novembre per un caso di presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza ospite di una sua festa. Genovese si trova presso la Comunita' Terapeutica Crest di Cuveglio, a Varese, dove e' avvenuta l'intervista. "La salute in questo momento e' buona - sostiene Isolabella - sicuramente deve recuperare tanto. Cosa succede ora? Vedremo, affronteremo il processo, affronteremo le carte, affronteremo la sostanza. Il percorso di recupero e' fondamentale, adesso vedremo quanto durera'. Lui vuole affrontare il percorso di uscita dalla droga e sta facendo di tutto per farlo. Si rende conto della drammaticita' della droga, delle conseguenze della droga. E' determinato a uscirne. Cosa che ha gia' iniziato a fare e adesso lo faremo in modo piu' profondo"