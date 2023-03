Genovese, pena di 6 anni e 11 mesi confermata dal giudice

La gup Chiara Valori ha confermato la pena a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni che la stessa ha inflitto ad Alberto Genovese, condannato in abbreviato per violenza sessuale e detenzione e cessione di stupefacenti per i due presunti episodi di abusi commessi ai danni di una 18enne nell'attico Terrazza Sentimento (ottobre 2020) e di 23enne a Villa Lolita a Ibiza (luglio 2020) in cui entrambe le giovani sarebbero state stordite con un mix di stupefacenti. Al calcolo si erano opposti gli avvocati Luigi Isolabella e Stefano Solida, legali dell'ex imprenditore del web. Dalla pena di 8 anni e 4 mesi ricevuta lo scorso 19 settembre, la giudice aveva applicato uno sconto di un sesto previsto dalla riforma Cartabia per coloro che scelgono di non impugnare la sentenza di primo grado come fatto da Genovese.