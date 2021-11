Genovese, possibile risarcimento da 1,5 milioni ad una delle vittime

Alberto Genovese potrebbe risarcire con 1,5 milioni di euro la 18enne che lo accusa di averla violentata il 10 ottobre 2020 alla Terrazza Sentimento di Milano. Ieri si è svolta l'udienza preliminare davanti al gup Chiara Valori, dove si sono confrontati rappresentanti dell'accusa, difensori dell'imprenditore e legali delle due ragazze che hanno fatto causa. Il risarcimento è stato stimato sulla base di valutazioni specialistiche sulle condizioni fisiche e psicologiche della giovane. Se venisse trovato l'accordo, questo non cambierebbe il corso del processo ma farebbe venir meno la richiesta di risarcimento stabilita invece in sede civilistica e potrebbe costituire una attenuante. Non intende seguire questa strada invece la 23enne che accusa Genovese di violenze avvenute a luglio ad Ibiza. L'udienza è stata aggiornata al 28 gennaio.

Come riporta Reubblica, è stata ammessa alla costituzione di parte civile anche Dire, associazione Donne in rete contro la violenza. Si va infine verso l'archiviazione delle denunce presentate da altre due ragazze, che già il gip Tommaso Perna aveva giudicato poco credibili.