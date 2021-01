Genovese, pr delle feste interrogato 4 ore in Procura

E' stato interrogato per 4 ore in Procura a Milano Alessandro Paghini, pr e amico di Alberto Genovese, l'imprenditore in carcere dal 6 novembre 2020 per aver stuprato e violentato una 18enne. Si e' trattato di un'audizione come testimone durante la quale il pr, in arte 'Ale Pago', ha risposto alle domande dell'Aggiunto, Maria Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro, che coordinano le indagini, e anche a quelle del capo della Mobile, Marco Cali'. Il pr - da quanto appreso - ha riferito dell''ambiente' che ruotava attorno al 'mago delle start-up', fatto di sesso e droga, ma la sua testimonianza era anche importante riguardo agli episodi di violenza di cui e' accusato l'imprenditore (6 quelli denunciati in tutto fino ad ora). L'esperto nel campo della public relations era - secondo gli inquirenti - uno di quelli che portavano le ragazze alle mega-feste della 'Terrazza Sentimento', l'attico di Genovese in via Torino, per farle conoscere al proprietario. Party che costavano fino a 150mila euro e duravano anche giorni e dove la droga era, come hanno riferito alcuni partecipanti, "gratuita per tutti".