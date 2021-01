Genovese, sale a sei il numero delle ragazze che lo hanno denunciato

Sale a sei il numero di ragazze che hanno denunciato Alberto Genovese, lo startupper incarcerato dal 6 novembre per aver stordito con un mix di droghe e per aver stuprato una 18enne ospite ad uno dei festini nel suo attico di lusso a Milano. Oltre alla 18enne vittima delle violenze alla Terrazza Sentimento, ci sono altre tre denunce note, alle quali ora, secondo quanto riferisce Ansa, si aggiungono altre due giovani, assistite da metà dicembre dall'avvocato Ivano Chiesa. Secondo il loro racconto le violenze sarebbero avvenuti tra Milano, Ibiza e Mykonos e sempre dopo il consumo di droghe offerte dall'imprenditore. Un'altra giovane di 23 anni in precedenza aveva parlato di cio' che le sarebbe successo la scorsa estate a Ibiza: "Da quando sono entrata in camera ed ho tirato una striscia di stupefacente di colore rosa che io pensavo fosse 2CB, non ricordo piu' nulla (...) L'unica cosa che ricordo e' una sorta di stato allucinogeno". Per questo episodio e' indagata per concorso in violenza sessuale anche l'ex fidanzata di Genovese, la quale interrogata dai pm ha respinto le accuse. Altre due denunce, infine, sono state depositate in Procura nei giorni scorsi e le ragazze sono gia' state sentite a verbale. Simili tra loro i racconti delle giovani e tutti da approfondire cercando riscontri. Mentre in corso ci sono indagini anche sul fronte patrimoniale e finanziario di Genovese (per verificare pure eventuali profili di violazioni fiscali e di presunto riciclaggio), accertamenti collegati a quelli sul presunto giro di droga per le feste. Nell'inchiesta il presunto 'braccio destro' dell'imprenditore, Daniele Leali, e' indagato per spaccio di droga.