George Clooney vende la villa sul lago di Como: l'offerta indecente

George Clooney vende la villa sul lago di Como: ha ricevuto una offerta indecente

George Clooney dice bye-bye a Como: l'attore statunitense metterà sul mercato Villa Oleandra. La rivelazione giunge da PageSix. Ma non costituisce una sorpresa: è da dieci anni che l'attore tenta di trovare l'acquirente giusto per la splendida dimora. Nel 2015 fu vicino a chiudere l'affare, ma alla fine non se ne fece nulla. Non trapelano spiegazioni sul perchè di questa scelta. Ma la testata aggiunge che l'intenzione dell'attore sarebbe quella di acquistare un'altra abitazione, magari meno esposta a incontri indesiderati.

E' noto infatti che l'attore e la moglie Amal non amano l'attenzione che inevitabilmente attirano quando raggiungono Como. E la coppia nel 2021 ha acquistato la tenuta Domaine du Canade in Provenza che pare aver rapito il cuore in particolar modo ad Amal.

E quindi la notizia non è tanto che Villa Oleandra è in vendita, quanto che a George sembrerebbe essere arrivata l'offerta giusta per vendere. Quanto? Si parla di cento milioni di euro. Top secret l'identità del compratore.