Gestione rifiuti con coraggio e volontà. Gualtieri premiato a Milano

"A Milano con Beppe Sala al Festival #VerdeeBlu per confrontarci su sostenibilità e innovazione. Roma e Milano sono in prima linea in queste sfide decisive. Grazie al Festival per il riconoscimento al nostro impegno a realizzare gli impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti".

Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ricevendo il Premio dal Festival 'Il Verde e il Blu', per la scelta di "affrontare con coraggio e volontà di cambiamento" la questione dei rifiuti a Roma "anche a rischio di critiche e del consenso per la realizzazione di impianti nel territorio comunale". Il primo cittadino della Capitale, durante i saluti prima dell'inizio della tre giorni del festival, ha dialogato con il sindaco Giuseppe Sala sulle sfide della sostenibilita' ambientale e dell'innovazione da portare avanti nelle proprie citta'. Sala ha espresso ammirazione nei confronti di Gualtieri per il compito difficilissimo che si e' assunto, mentre il sindaco di Roma ha definito Milano come un modello per la rinascita della capitale.