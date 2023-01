Ghidorzi: "La sanità torni a essere pubblica"

"La sanità deve tornare ad essere pubblica. La salute non è una merce ma un bene pubblico e deve venire prima dei profitti dei privati. Bisogna potenziare la sanità territoriale e i poli ospedalieri pubblici con più personale medico e infermieristico e i presidi come medici di base, sert e consultori. Oggi in Lombardia è un deserto sociale". Lo ha detto la candidata di Unione Popolare per le elezioni regionali in Lombardia, Mara Ghidorzi, intervenendo alla prima tribuna elettorale della Rai.