Ghilardi (A2A) a DN: “Nostra azienda per la genitorialità consapevole". VIDEO

Ghilardi (A2A) a Direzione Nord: “La nostra azienda per la genitorialità consapevole”. VIDEO

Genitorialità consapevole e attrattività di talenti sono i temi centrali affrontati da Mauro Ghilardi, Chief People and Transformation Officer di A2A, nel suo intervento alla 22esima edizione di Direzione Nord di lunedì 6 maggio. “Il piano A2A Life Caring consiste nello spingere e aiutare i nostri colleghi e colleghe a decidere di intraprendere una scelta di genitorialità consapevole. Si articola su tre direttrici; la prima prevede un sostegno economico significativo, specialmente per i primi anni di vita del bambino, con durata sino ai 18 anni, e forse successivamente anche con un aiuto ai prestiti d’onore per le università; il secondo – prosegue Ghilardi-, è un’estensione relativa al tempo, quindi riguarda i permessi per tutte le persone del nostro gruppo in modo da equipararle alle nostre best practice; il terzo, infine, è un aspetto di cultura: continuiamo in quello che stiamo già facendo da alcuni anni in termini di facilitazione, team coaching e allineamento, sia dei manager che delle nostre persone, per quelle che sono le scelte e i cambiamenti che una genitorialità comporta per lavorare meglio in A2A.”

“Da questo piano, anche rispetto all’attrattività di talenti, ci aspettiamo che le persone che devono scegliere in quale azienda andare a lavorare, vedano in A2A un’azienda più portata ad aiutarle, e questo non solo sul tema della genitorialità, ma più in generale sul tema del Welfare, su cui stiamo facendo tante belle cose.”

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è statapromossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. Affaritaliani.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.