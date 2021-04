Giò&Giulia, schiuse le uova dei falchi pellegrini del Grattacielo Pirelli

Un attico a 125 metri d’altezza in cima al grattacielo Pirelli, è questo il nido d’amore di Giò&Giulia, una coppia di falchi pellegrini “urbani” che ogni anno, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo torna in cima al Pirellone, sede del Consiglio Regionale, per la riproduzione. Giò&Giulia da qualche anno sono due osservati speciali. Il primo avvistamento dei rapaci in cima al Pirelli risale ad aprile 2014, la coppia è stata individuata durante alcuni lavori di manutenzione sul tetto dell’edificio. Qualche tempo dopo è stato costruito un nido artificiale, una vasca in legno con un letto di ciottoli alla base adatta a ospitare la cova dei falchi, e proprio in corrispondenza del nido sono state installate due webcam, occhi “elettronici” che permettono di osservare in diretta streaming 24 ore su 24 la loro vita ad alta quota.

Ogni anno seguono è possibile dunque seguire in diretta tutte le fasi della riproduzione: dalla danza di corteggiamento alla deposizione delle uova, dalla nascita dei piccoli (pulli, in gergo tecnico) fino al primo volo. Anche nel 2021 Giò&Giulia sono tornati al nido, Giulia ha deposto tre uova. Il 10 aprile hanno iniziato a schiudersi, il nido ora ospita i tre pulli in crescita.

Ecco i link per osservare il nido via webcam:

Falco pellegrino webcam 1

Falco pellegrino webcam 2