Gioca a padel e si infortuna, 30 punti di sutura in testa a Gallera

L'assessore regionale alla sanita' della Regione Lombardia, Giulio Gallera, e' stato vittima di un infortunio durante una partita a padel e ha dovuto rinunciare alle vacanze. "Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente - ha spiegato Gallera in un post su Facebook -, oggi durante una partita di padel tra amici ho colpito violentemente la testa contro un'inferriata metallica - nessun problema neurologico pero' mi hanno dovuto dare 30 punti per due profonde ferite al capo - devo ringraziare il 118 di Santa Margherita per l'efficienza e i medici e gli infermieri del PS di Lavagna per la professionalita' e la disponibilita'. Ora sono rientrato a Milano e rimarro' ricoverato un paio di giorni in osservazione e poi speriamo che si rimargino senza problemi e conseguenze".