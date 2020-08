Maroni fa arrabbiare Giorgetti: si candida a Varese, ma Salvini lo smentisce

Giancarlo Giorgetti spiazzato da Maroni. Smentiva, ma adesso vuol fare il sindaco

Pare proprio che un po' si sia risentito, Giancarlo Giorgetti. Certo, con la sua solita e proverbiale flemma. Ma quell'uscita di Roberto Maroni, disponibile a fare il sindaco di Varese, non se l'aspettava proprio. L'ex governatore ne aveva parlato con il Corriere (LINK QUI) : "Io candidato? A dire il vero me l'ha chiesto proprio Salvini a Roma all'inizio di luglio, prima ancora di dirmi: 'Come stai?'. Gli ho dato la mia disponibilità, ma ci sto ancora pensando". In effetti l'autocandidatura arrivava a stroncare anche quella di Barbara Bison, sulla quale stava lavorando proprio Giancarlo Giorgetti. I maligni dicono che è un colpo basso di Salvini a Giorgetti, mentre altri - bene informati - dicono che è una fuga in avanti di Maroni. Certo, sembra una marcia indietro. Infatti proprio Roberto Maroni aveva smentito Affaritaliani.it Milano che scriveva di una proposta della Lega (fu Attilio Fontana a parlare con il suo predecessore) proprio per la poltrona di sindaco a Varese (LINK QUI). Poi, pochi giorni dopo, lanciava la candidatura di Meneghin. Insomma, avanti e indietro. Come in un loop, si è tornati al punto di partenza, che per la Lega è sempre e comunque Varese. Pare, con una irritazione da parte di Giancarlo Giorgetti che ormai aveva individuato la candidata da sostenere “sopravanzata” dalla fuga in avanti di Maroni. Adesso il cerino è nelle mani di Salvini: se appoggia Maroni irrita Giorgetti, e viceversa.

Salvini: "Il candidato sindaco lo sceglie la sezione cittadina"

E Salvini sembra aver preso molto rapidamente la propria decisione: nel corso di un evento a Saronno per sostenere la candidatura di Alessandro Fagioli, il leader della Lega, interpellato sulla vicenda-Maroni, ha dichiarato: "Il candidato sindaco lo sceglie la sezione cittadina". Una porta chiusa all'autocandidatura di Maroni, dunque.

