Giorgio Mastrota sposa la sua Floribeth a Bormio

Giorgio Mastrota sposerà la sua Floribeth Gutierrez a Bormio, in Valtellina, dove la coppia già risiede. Il popolare volto tv e l'ex modella sudamericana convoleranno a nozze a settembre in un agriturismo in altura. Queste le parole del re delle televendite: “Ci sposeremo a Bormio, il paesino in provincia di Sondrio dove ci siamo trasferiti. Sarà con rito civile. Dopo la cerimonia andremo a festeggiare in un agriturismo, con un menu tipico valtellinese, a cominciare dai pizzoccheri, un tipo di pasta. Faremo qualcosa di intimo, io e Flo non abbiamo più i genitori, quindi inviteremo solo i parenti e gli amici più stretti”. Non è prevista la presenza della prima moglie Natalia Estrada, ma ci sarà la loro figlia Natalia jr