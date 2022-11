Giornata contro la violenza sulle donne. Majorino: “Debole l’impegno di Regione"

Contro la violenza sulle donne "L'impegno della Regione e' stato, in questi anni, debole e contraddittorio". Cosi' Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra a presidente della Regione Lombardia, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Majorino: “Dobbiamo tutte e tutti dirci che si deve fare ancora di più”

"Ovviamente non mi permetterei di dirlo se non avessimo fatto, a Milano e in altre città, scelte molto molto diverse - aggiunge -. Ricordo che quando arrivammo al governo della cittaà nel 2011, oltre a formalizzare un patto d'azione con la rete dei centri triplicammo gli investimenti e le risorse. Dobbiamo tutte e tutti dirci che si deve fare ancora di più'".

Majorino: "Più sostegno ai centri antiviolenza"

Questa giornata, osserva, è “un'occasione importante per riflettere su come intensificare impegni e attività. Serve una messa in discussione in modo molto piu' dirompente della cultura patriarcale - sottolinea - . E' essa che alimenta la violenza degli uomini. E poi ritengo che si debbano sostenere molto di piu' i centri antiviolenza. Questo anche a livello nazionale e in Lombardia".