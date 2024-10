Giornata Mondiale della Salute Mentale: Milano si illumina di verde

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, giovedì 10 ottobre, Milano e altre 15 città italiane si preparano a brillare di verde, il colore simbolo della salute mentale. Da Bari a Torino, passando per Bologna e Firenze, i luoghi iconici di queste metropoli si illumineranno per esprimere solidarietà verso chi affronta ogni giorno la sfida di un disturbo mentale. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Progetto Itaca ETS, ha raccolto il supporto di enti pubblici, associazioni nazionali di psichiatria e realtà private, creando un ampio fronte di sensibilizzazione.

Un segnale di speranza e consapevolezza

Felicia Giagnotti, presidente della Fondazione Progetto Itaca, ha dichiarato: “Siamo onorati che le istituzioni abbiano risposto al nostro invito ad illuminare i monumenti simbolo delle città. Questa campagna non solo mira a sostenere chi vive con un disturbo mentale, ma vuole anche coinvolgere le famiglie, sempre in prima linea nel sostegno ai loro cari.” La Fondazione invita tutti a partecipare al contest digitale “Io accendo il verde sulla Salute Mentale”, un'opportunità per amplificare il messaggio di speranza e inclusione. Le città che si illumineranno di verde includono importanti monumenti, come il Palazzo della Regione a Milano, la Mole Antonelliana a Torino e il Teatro Massimo a Palermo, creando un mosaico di luce e consapevolezza in tutto il Paese.