Gender gap STEM, ATM lancia il video "Non fa differenza"

Alessia Figlio, fra le tre protagoniste dei video ATM "Non fa differenza"

Giornata STEM: un video ATM per combattere il gender gap

In occasione della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”, ATM ha realizzato il video “Non fa differenza” #nonfadifferenza che riporta, attraverso la testimonianza di tre donne di Atm, l’impegno verso l’inclusione e il gender balance. La promozione di una cultura aperta alla diversità e all’inclusione è infatti un tema centrale nel piano strategico di Atm. L'obiettivo è incrementare progressivamente la presenza di genere femminile in un settore che per molto tempo ha avuto una connotazione prettamente maschile.

Nel breve video si presentano Chiara Lazzaro, Alessia Foglio e Noemi Mirizzi, tre professioniste che dopo la laurea in ingegneria hanno messo a frutto il loro talento e oggi ricoprono ruoli strategici in Azienda. Chiara, ingegnere elettrico, è responsabile della progettazione di sistemi elettrici; Alessia, laureata in ingegneria dell’automazione, è oggi responsabile della manutenzione dei tram nei depositi di Ticinese e Baggio; Noemi, ingegnere meccanico, è progettista di treni e tram. Queste testimonianze vogliono essere un incoraggiamento a tutte le donne che decidono di intraprendere percorsi scientifici.