Giovane con problemi psichiatrici accoltella i genitori alla gola

Ha accoltellato alla gola i propri genitori, lasciandoli in fin di vita: dramma ad Opera, nel Milanese. Un 28enne è stato fermato dai carabinieri: il giovane soffre di problemi psichiatrici, è stato bloccato a San Donato Milanese in mattinata dopo un inseguimento dove è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un'altra autovettura: ora è piantonato nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Paolo dove è stato ricoverato per le cure del caso. Il giovane, era in cura al Cps di Rozzano (Milano). L'aggressione è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina. Il padre 83enne è stato trasportato presso il Policlinico di Milano, mentre la 63enne presso l’ospedale Humanitas di Rozzano, entrambi in codice rosso.