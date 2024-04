Giovane ucciso per strada a colpi di pistola a Milano

Un 18enne di origine slava e' stato ucciso nella notte a Milano con colpi d'arma da fuoco. Il giovane si trovava a bordo di un furgone in via Varsavia, vicino all'ortomercato nella periferia sud-orientale della citta', quando diverse persone si sono avvicinate al mezzo e sono partiti spari che lo hanno centrato al torace. La Polizia di Stato, allertata poco dopo le 3 del mattino, e' intervenuta sul posto. Il 18enne, trasportato all'ospedale Policlinico dagli operatori del 118, e' deceduto un'ora dopo.

Rocca (FdI): da anni residenti segnalano problemi in zona Ortomercato

"L'omicidio di questa notte in via Varsavia, vittima un giovane di 18 anni, è il più grave episodio di una situazione di illegalità e degrado presente da anni in zona Ortomercato. Sono anni che i residenti esasperati segnalano le problematiche. Oltre al cimitero di auto bruciate e rubate in via Bonfadini, all'entrata del campo nomadi di origine abruzzese e a fianco del mercato ortofrutticolo, in via Varsavia è presente da tempo un camping per carovane rom di origine balcanica". Così Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano.