Giovani travolte da un trattore in un campo: archiviato l'uomo alla guida

Giovani travolte da un trattore in un campo: assolto l'uomo alla guida

Giovani marocchine travolte da un trattore in un campo di mais a San Giuliano Milanese: il gip di Lodi ha ha rigettato l'istanza di opposizione all'archiviazione nei confronti di Andrea P., il trattorista 29enne che il 2 luglio investì inavvertitamente ed uccise Sarah El Jaafari, 28 anni, e Hanan Nekhla, 31, che dormivano tra i filari di piante alti due metri e mezzo dopo aver tirato tardi la notte con almeno quattro amici.

Il tragico incidente nel campo di mais a San Giuliano Milanese

Secondo la sua difesa - tesi accolta dalla Procura di Lodi - il giovane non si era reso conto di avere investito le due giovani, proseguendo nel suo lavoro. Carabinieri e vigili del fuoco le avevano ritrovate solamente il giorno successivo. La 28enne, sopravvissuta per diversi minuti, aveva chiesto aiuto al "112" con lo smartphone ma non era riuscita a indicare la localita', Sesto Ulteriano, in cui si trovava. La Procura aveva indagato il 29enne per omicidio colposo ma aveva poi chiesto e ottenuto l'archiviazione sulla base di una consulenza che escludeva che dalla cabina pressurizzata del trattore pesante 10 tonnellate potesse vedere le donne, sdraiate tra le piante.

Omissione di soccorso: rinviate a giudizio le tre persone che erano con le due ragazze

Come riferisce Ansa, tre marocchini e una romena sono stati, invece, oggetto di richiesta di rinvio a giudizio per l'ipotesi di omissione di soccorso: secondo i carabinieri sarebbero gli amici che avevano passato la nottata nel campo con le vittime e che erano fuggiti dopo l'investimento delle due donne.