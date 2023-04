Giovanni Allevi dall'istituto Tumori: "Dagli esami vado alla grande"

Il pianista Giovanni Allevi torna a parlare dall'istituto Tumori di Milano della sua lotta contro il mieloma multiplo e aggiorna i fan sulle sue condizioni.

Le parole del pianista dall'Istituto Tumori di Milano

Dall'istituto Tumori di Milano dove è in cura, Giovanni Allevi torna a parlare della sua malattia e delle sue condizioni di salute. "Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande! - ha detto con un post pubblicato sui social - e non bastano le parole per ringraziare il personale medico ed infermieristico dell'Istituto dei Tumori di Milano che mi sta accompagnando in questo tortuoso cammino. Vorrei poter abbracciare tutti i pazienti "guerrieri" che stanno lottando come me - ha detto - e che mi hanno sempre incoraggiato col loro esempio, e sostenere coloro che iniziano adesso il percorso terapeutico: la ricerca sta facendo passi da gigante! Grazie a tutti voi e alla mia famiglia per il grandissimo sostegno. Sono fiducioso che ci vedremo presto, con tanta musica nuova e una diversa visione del mondo!!! Un bacio da Giovanni, indebolito e "scombinato" ma felicissimo"