Giovanni Storti spiega (a modo suo) i nomi dei monti lombardi. VIDEO

Giovanni Storti spiega (a modo suo) i nomi dei monti lombardi

Gli ingenti consumi di energia elettrica al rifugio sul Bollettone, la fatica che porta a digrignare i denti mentre si ascende alla Grigna, e quel monte Resegone che... no, non è per quello che state pensando, Giovanni Storti, inimitabile Giovanni del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo” da qualche tempo ha avviato sulla pagina Facebook ufficiale del trio una serie di video intitolati #giovalovesnature dove racconta le sue escursioni nella natura. E molto spesso teatro sono i panorami della Lombardia. E' il caso dell'ultimo divertente episodio della saga, girato sulla vetta del Bollettone, sopra Albavilla.