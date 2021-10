Giunta agli sgoccioli, ecco i nomi. Entro il week end la squadra. Inside

Giunta ormai in dirittura d'arrivo. Dodici assessori, sei al Partito Democratico, tra consiglieri e "tecnici" di area. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, è stato quasi risolto il caso Pierfrancesco Maran. Non andrà all'Urbanistica e non andrà ai Trasporti. Dunque, tra gli assessorati di peso rimangono solo Ambiente e Lavori Pubblici. Per Gaia Romani si pensa a un assessorato "leggero" dove farsi le ossa: Giovani e Pari Opportunità. Per Lamberto Bertolè è naturale l'assessorato ai servizi sociali. Rimangono da capire gli assessorati di "peso" a chi andranno: Urbanistica e Trasporti. All'Urbanistica potrebbe essere recuperato Filippo Barberis, che da una parte ha preso meno preferenze del previsto, ma che gode di una stima da parte del sindaco per il faticosissimo lavoro fatto negli anni da capogruppo. Ne mancano due: se non saranno tecnici si può ipotizzare Beatrice Uguccioni alla Polizia Locale e Sicurezza e ovviamente Anna Scavuzzo, già riconfermata vicesindaco, all'istruzione.

Praticamente certi Martina Riva ed Emmanuel Conte, e quest'ultimo prenderà il posto di Tasca. Con i 6 del Pd, si va a quota 8. Incognita sui verdi: quasi impossibile Carlo Monguzzi, dopo le polemiche contro Sala su tutta una serie di tematiche "core". Però i Verdi prenderanno quasi sicuramente un assessore, che il sindaco potrà scegliere tra i suoi fedelissimi. Il decimo assessore potrebbe essere alla salute, e dunque il più votato della lista "Milano in salute", Marco Fumagalli. L'undicesima assessora potrebbe essere Giulia Pastorella, spinta molto da Carlo Calenda, all'Innovazione (è dirigente apicale di Zoom), ma c'è un derby interno con Alberto Veronesi alla Cultura. Sulla Cultura ad oggi la probabilità che arrivi Tommaso Sacchi, assessore alla cultura di Nardella e amico di Stefano Boeri, è molto alta. Così si completerebbe il quadro. Tra due giorni dovremmo sapere. Pare che Beppe Sala voglia chiudere i giochi prima del week end, con un annuncio già lunedì prossimo.

