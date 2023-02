Giunta, Bertolaso precisa: "Disponibile ma a certe condizioni"

Io fra qualche giorno avrò terminato di fare l'assessore, quindi questa è una domanda che dovete porre a chi verrà dopo di me", ha aggiunto Bertolaso replicando a chi chiedeva conto delle liste d'attesa, sottolineando però di aver comunque dato la sua disponibilità a proseguire nel ruolo di assessore al Welfare a determinate condizioni.

Bertolaso: "Per quanto mi riguarda credo che in questi cento giorni qualche piccolo sforzo e passo in avanti lo abbiamo fatto"

"Per quanto mi riguarda credo che in questi cento giorni qualche piccolo sforzo e passo in avanti lo abbiamo fatto - ha continuato Bertolaso sempre in relazione alle liste d'attesa - ovvio che c'è ancora un grande lavoro da fare. Vedremo chi verrà dopo di me cosa vorrà fare, noi la strada l'abbiamo indicata. Si tratta di capire se si può andare avanti lungo quel percorsooppure se si vuole cambiare".